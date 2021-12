Er hatte die Karlsruher Polizei und die Bewohner des Stadtteils Rintheim über Weihnachten in Atem gehalten - nun ist der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden.

Am vergangenen Mittwoch soll ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße in Rintheim seine Wohnung in Brand gesetzt haben und war anschließend vor der Polizei geflüchtet.

Unter anderem an Heiligabend wurde daher nach dem Tatverdächtigen in Rintheim mit "umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen" gesucht, wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung erklärt.

Und diese Fahndung hatte nun Erfolg: Nach Angaben der Polizei in der Meldung konnte der Gesuchte nun in Durlach festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiter an.