Nach Sturz auf Südtangente: Wird die Absturzstelle jetzt gesichert?

Am Dienstagabend, 4 Juli, stürzte ein Jugendlicher auf die Fahrbahn der Südtangente. Glücklicherweise war gegen 22.30 Uhr kein Fahrzeug auf dem Weg in Richtung Pfalz. So endet der Sturz aus sieben Metern Höhe glimpflich. Wird die Stelle in Zukunft gesichert?