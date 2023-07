Großes Glück hatte der Jugendliche, der am Dienstagabend, 4. Juli, gegen 22.30 Uhr aus rund sieben Metern Höhe auf die Südtangente fiel. Der 17-Jährige hatte wohl Glück im Unglück, dass im selben Moment kein Auto oder Lkw die wichtige Verkehrsader in Richtung Pfalz befuhr.

Die Frage nach dem Warum

Tage nach dem Unfall stellt sich die Frage: Wie konnte die Gruppe Jugendlicher in den Bereich oberhalb des Edeltrudtunnels kommen? Ein offizieller Weg führt nicht zur Unfallstelle, wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de erklärt.

Von hier hat man einen guten Blick auf den Verkehr. | Bild: Thomas Riedel

Zur Orientierung: Der Sturz ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Pfalz, direkt am Ausgang des Edeltrudtunnels. Kurz nach Ende des Tunnels befindet sich die Ausfahrt Nummer vier in Richtung Stadtmitte, ZKM und Europahalle.

Wo genau ist der Unfall passiert?

"Es handelt sich bei der Örtlichkeit, an welcher die Jugendlichen waren um einen Teil der Günther-Klotz-Anlage. Man muss durch mehrere Gebüsche hindurch und eine Mauer überwinden um dorthin, an die Tunnelkante, zu gelangen", erklärt ein Sprecher der Polizei Karlsruhe.

Hier befindet sich die Unfallstelle. | Bild: Screenshot: Apple Karten

Obwohl der Ort schwer zugänglich ist, scheint er regelmäßig von Personen aus Karlsruhe besucht zu werden. Sogar eine Sitzbank hat sich hierhin verirrt und wurde von unbekannten dorthin gebracht.

Die Bank steht auf einem kleinen Plateau, von dem sich der Verkehr auf der Südtangente bestens beobachten lässt. "Die Sitzbank wurde vermutlich durch unbekannte Personen dort abgestellt. Sie gehört dort nicht offiziell hin", so der Polizeisprecher dazu.

Bild: Thomas Riedel

Als sich ka-news.de vor Ort begibt, wird klar, wie frequentiert die Bank ist: einzelne Becher, Plastiktüten und Verpackungsmüll liegen dort. Ein kleines Gebüsch ist deutlich zur Seite getreten worden. Eindeutige Hinweise, dass die Bank dort regelmäßig als Treffpunkt genutzt wird.

Bild: Thomas Riedel

Neue Erkenntnisse zu dem Sturz gibt es stand Freitag, 7. Juli um 14.30 Uhr nicht. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fremdverschulden auszuschließen ist. Die Ermittlungen laufen weiterhin. Nach aktuellem Stand der Polizei befindet sich der 17-Jährige noch im Krankenhaus.

