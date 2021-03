vor 1 Stunde Karlsruhe Nach sexueller Belästigung einer 13-Jährigen am Epplesee: Polizei sucht Täter

Sexuell belästigt wurde offenbar ein 13-jähriges Mädchen am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, am Epplesee in Rheinstetten. Die 13-Jährige war alleine am See, im Bereich zwischen der Landesstraße 566 und dem Restaurant "Seegugger". Zunächst waren dort noch einige Menschen unterwegs, kurze Zeit später befand sie sich alleine am Seeufer.