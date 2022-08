Karlsruhe vor 29 Minuten

Nach Rauswurf in Karlsruher Lokal: Mann ruft selbst die Polizei und wird mit 1,1 Promille hinterm Steuer erwischt

In Karlsruhe wurde ein Mann am Dienstagabend aus einem Lokal in der Gartenstraße geworfen. Die hinzugezogenen Polizisten erteilten einen Platzverweis woraufhin der Mann mit seinem Auto davonfuhr. Wie sich dann herausstellte hatte er dabei 1,1 Promille