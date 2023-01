Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach Raub in der Kriegsstraße: 5 Verdächtige festgenommen

Die Polizei konnte am Sonntag eine fünfköpfige Gruppe festnehmen, die im Verdacht steht, einen 24-Jährigen am Samstag in der Kriegsstraße verprügelt und ausgeraubt zu haben. Die Polizei sucht mittels Pressemitteilung nun nach Zeugen.