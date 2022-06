Freiburg vor 1 Stunde

Nach mildem Verlauf: Erster Affenpocken-Patient Baden-Württembergs verlässt Klinik

Der erste Affenpocken-Patient im Südwesten hat sich mit der westafrikanischen Variante des Virus infiziert. Dies hat eine Untersuchung am Universitätsklinikum Freiburg ergeben, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Der Patient habe die Klinik bereits am vergangenen Wochenende in die häusliche Isolation verlassen.