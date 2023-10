Am vergangenen Sonntag, 15. Oktober, wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Karlsruher Shisha-Bar um 2.20 Uhr durch einen Messerangriff schwer verletzt. Der 19-jährige, der mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, ist laut Aussage der Polizei außer Lebensgefahr. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Beteiligten bereits vor der Attacke in einer Vorbeziehung standen.

Seit dem Vorfall war die Bar geschlossen. Am Telefon sagt ein Mitarbeiter gegenüber ka-news.de am Montag, 16. Oktober, die Polizei hätte eine vorübergehende Schließung angeordnet. Die Mitarbeiter hätten nicht mal die Lichter ausmachen können, es sei alles noch an.

Einen Tag später bestätigt die Polizei Karlsruhe im Gespräch mit der Redaktion: "Die Bar war versiegelt, darf mittlerweile aber wieder öffnen."

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666 55 55 in Verbindung zu setzen.