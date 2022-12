Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach Marokko WM-Spiel: Mehrere Straftaten festgestellt - Polizei sucht Zeugen

Nach der WM-Fußballpartie Marokko gegen Portugal, 10 Dezember, ereigneten sich zahlreiche Ordnungsstörungen, die in erster Linie den Anhängern des marokkanischen Teams zuzurechnen sind. Dabei wurde offensichtlich eine Vielzahl von Personen verletzt. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag.