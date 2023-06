Laut Polizei Karlsruhe ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwochmorgen, 14. Juni, gegen 7.20 Uhr als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Bahnübergang auf Höhe der Kreuzstraße überqueren wollte und dabei offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtete.

"In der Folge kollidierte der Radfahrer mit der Straßenbahn, wobei an der Bahn ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der augenscheinlich unverletzte Zweiradfahrer hob nach dem Zusammenstoß sein wohl stark beschädigtes Fahrrad auf und lief davon", erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Zeugen, die Angaben zum dem Geflüchteten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/94 48 40 bei der Polizei zu melden. Der Radfahrer und sein Rad werden folgendermaßen beschrieben: