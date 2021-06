vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Karlsruher Schienen-Fiasko: Auf dieser Strecke rollen die Bahnen ab Mittwoch wieder

Nach dem Schienen-Debakel in Karlsruhe gehen die Aufräum- und Reparaturarbeiten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) weiter. Nun kann am Mittwoch ein weiterer Streckenabschnitt wieder in Betrieb genommen werden.