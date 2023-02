Welche Schulen sich über ihr erneut laufendes Netzwerk freuen dürfen, darüber werde die jeweilige Schulleitung durch das Schul- und Sportamt direkt informiert, so die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. "Das vom Notfallteam der Stadt festgelegte strukturierte Vorgehen befindet sich damit im Zeitplan."

Karlsruhe Cyberangriff auf Karlsruher Schulen: Server sollen bis 8. März wieder online sein Das könnte Sie auch interessieren

Nach derzeitigen Informationen sind acht Schulen direkt vom Hackerangriff betroffen. Es gebe derzeit keine Hinweise auf einen Datenabfluss und Datenverlust, erklärt die Stadt. "Aussagen zu konkret angegriffenen Systemen, zum Vorgehen der Hacker und abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen können wir erst machen, wenn gesicherte Informationen vorliegen." Darüber hinaus müsse die Polizei ihr Einverständnis erteilen, denn die Ermittlungen laufen weiter.