"Die Server von 64 allgemeinbildenden Schulen sind wieder am Netz und vollständig aktiv", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Um Schäden auszuschließen beziehungsweise zu beheben, seien die Server von 77 Schulen nach dem kriminellen Cyberangriff vorübergehend vom Netz getrennt und überprüft worden. Die zwölf beruflichen Schulen waren vom Hackerangriff nicht betroffen.

"Fünf Schulen können aktuell nur im Verwaltungsnetz arbeiten. Die Freigabe des pädagogischen Netzes wird zeitnah erfolgen", so die Stadt. Die Server von acht weiteren Schulen seien aktuell noch offline. Diese werden derzeit weiter überprüft beziehungsweise repariert.

Acht Schulen in Karlsruhe waren Ziel einer Cyberattacke. | Bild: pixabay/B_A

Die Stadt Karlsruhe hat wegen des Hackerangriffs Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zu den Details des Angriffes werde man aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen keine Angaben machen, erklärt die Stadtverwaltung.