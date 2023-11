Denn wie der Allgemeine Studierendenausschuss (ASta) in einem Instagram Post erläutert, würde das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nicht genügend gegen die Klimakrise unternehmen. "Die Klimakrise schreitet schnell voran, weswegen eine zügige nachhaltige Entwicklung dringend nötig ist. Die Rahmenbedingungen sind aber vielfach nicht dafür gegeben", so der ASta.

"Manchmal braucht es gesellschaftlichen Druck"

Schon seit Jahren fordere der ASta mehr Klimaschutz am KIT, stoße in "vielen Fällen jedoch an Grenzen". Was der ASta konkret mit Grenzen meint, wird in dem Instagram-Post nicht deutlich. Ein Stück weiter im Text wird allerdings bemängelt, dass unter anderem mehr Mittel durch Bund und Länder nötig seien. Des Weiteren kritisiert der ASta, dass das KIT als Forschungsuniversität eine Vorbildfunktion zu erfüllen habe.

Der ASta wünscht sich beim KIT folgende Maßnahmen für den Klimaschutz:

Ausbau Photovoltaikanlagen auf KIT-Dächern

Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte

Umweltfreundlicheres Mensaangebot

Doch während sich das KIT über die Farbaktion am 30. Oktober kritisch äußerte, befürwortet der ASta die Aktion der Klimaaktivisten. "In einer anderen Form des friedlichen Protests haben wir gesehen, dass es manchmal gesellschaftlichen Druck braucht, um einen Stoß in die richtige Richtung zu geben", so der Studierendenausschuss. Inzwischen hat die Letzte Generation Karlsruhe auch den Beitrag des Studierendenausschusses in einer Story geteilt.