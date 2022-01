vor 54 Minuten Karlsruhe Nach Evakuierung: Weltkriegsbombe in Bulach erfolgreich entschärft

Die am Donnerstagmittag im Bereich des Lohwiesenwegs in Bulach gefundene Weltkriegsbombe wurde am Freitag gegen 12.40 Uhr erfolgreich durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg entschärft.