Wie die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion bestätigt, sind bewaffnete Polizeikräfte aktuell damit beschäftigt, das Landratsamt in Karlsruhe zu räumen und das Gebäude zu durchsuchen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Grund für den Polizeieinsatz ist ein Anruf bei dem eine Drohung gegen das Landratsamt ausgesprochen wurde. Neben dem Hauptgebäude an der Kriegsstraße sind auch die Zweigstellen in der Oststadt und in Bruchsal betroffen. Insgesamt 500 Mitarbeiter sind von der Maßnahme betroffen.

Laut Polizei ist der Verkehr um das Landratsamt aktuell nicht eingeschränkt. Wie lange der Einsatz dauert, ist aktuell unklar. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Alle Bilder zum Polizeieinsatz am Landratsamt: