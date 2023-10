Karlsruhe 24. Oktober 2023, 12:43 Uhr

Nach Droh-Mail an Karlsruher Schule: Rektorin will "der Sache nicht so viel Raum bieten"

Am Wochenende hatte die Drais-Gemeinschaftsschule eine Mail mit "tendenziell bedrohlichem Inhalt" erhalten. Der Unterricht musste am Montag, 23. Oktober, daher ausfallen. Bis in die frühen Mittagsstunden hatte die Polizei das Gebäude durchsucht, eine Gefahrensituation konnte nicht bestätigt werden (ka-news.de berichtete). Einen Tag später beginnt der Unterricht wieder regulär.