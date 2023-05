Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen: Wer hat Jasmin R. aus Knielingen gesehen?

Seit Dienstag, 23.Mai, wird die in Karlsruhe-Knielingen wohnhafte Jasmin R. vermisst. Sie wurde an diesem Tag das letzte Mal gesehen, als sie ihre Ausbildungsstelle beim Städtischen Klinikum in der Moltkestraße gegen 15.40 Uhr verließ.