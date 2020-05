vor 2 Stunden Karlsruhe Nach den Corona-Beschänkungen: Trambahnen in Karlsruhe fahren ab Samstag wieder häufiger

Berufstätige fahren wieder zur Arbeit und für viele Schüler soll in Kürze der Unterricht beginnen: Mit der Lockerung der Corona-Verbote herrscht auch in Karlsruhes Bahnen wieder mehr Betrieb. Aus diesem Grund passen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ihr Fahrplanangebot an und erhöhen die Verkehrsleistung der Trambahnen.