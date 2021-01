vor 1 Stunde Pfinztal Nach Brandstiftung und Sachbeschädigungen an Forstfahrzeugen: Kriminalpolizei Karlsruhe sucht nach Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch ein Rückefahrzeug für den Forstbetrieb vorsätzlich in Brand gesetzt hat und tags zuvor an zwei weiteren Forstfahrzeugen schwere Sachschäden verursachte, bittet die Kriminalpolizei Karlsruhe um Zeugenmeldungen.