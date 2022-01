Nachdem am gestrigen Tag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Karlsruher Stadtviertel Bulach nahe des Sportplatzes gefunden wurde, soll sie heute gegen Mittag entschärft werden. Dazu müsse das Gebiet in größerer Fläche evakuiert und das lokale Umspannwerk heruntergefahren werden. Die Ausgrabungsarbeiten, die zur Entschärfung nötig sind, seien derzeit bereits fortgeschritten.

"Heute zwischen 14 und 15 Uhr wird die Bombe, die wir gestern hier in Bulach freigelegt haben entschärft werden", sagt Jens Bartels, Mitarbeiter der Bohrgesellschaft Hettmansberger, die den Sprengkörper zutage befördert hat. "Dazu wird es zu den nötigen Absperrungen kommen. Die Polizei geht für heute Mittag von einem Radius von mindestens 300, eher 500 Metern aus, der geräumt werden wird."

Sobald der Kampfmittelräumdienst eintreffe, werde er "die Bombe aus der Ferne entschärfen. Dabei ist die Explosionsgefahr minimal, da sie über einen Aufschlagzünder verfügt und ruhig liegt", sagt Bartels. Um Leib, Leben und Besitz müssten die Anwohner also bei den Ausgrabungs- und Entschärfungsarbeiten nicht fürchten.

Ein größeres Problem sei das in der Nähe des Bombenfundes befindliche Umspannwerk. "Es wird bereits besprochen, das Umspannwerk abzuschalten. Und das betrifft in erster Linie die Bahnen", so Bartels. Von 11:35 bis schätzungsweise 13 Uhr werde die Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt also komplett gesperrt werden, wie eine Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe bestätigt.

