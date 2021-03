vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Belästigung am Epplesee Rheinstetten: 56-Jähriger festgenommen

Erst am vergangenen Donnerstag war eine 13-Jährige am Epplesee in Rheinstetten von seinem Mann sexuell belästigt worden. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Das gab das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.