vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Bedrohung der Ehefrau: Mutmaßlicher Drogendealer in Oberreut festgenommen

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht wurde am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, ein 37-jähriger Mann verhaftet, nachdem er in Karlsruhe-Oberreut seine von ihm in Trennung lebende Ehefrau mit einer Pistole und einem Messer bedroht hatte. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der weitere Verdacht, dass der sichtlich unter Drogeneinfluss stehende Tatverdächtige im Besitz von Betäubungsmitteln sei. Bei ihm Zuhause wurden anschließend 200 Gramm Amphetamin sichergestellt.