Wie die Messe Karlsruhe mit einer Pressemitteilung ankündigt, wird das Konzert mit Martin Stadtfeld im Karlsruher Konzerthaus, das aufgrund einer Geiselnahme am 10. März nicht stattfinden konnte, am Freitag, den 28. April, nachgeholt. Alle Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit, so die weitere Nachricht.

Es werde auch Informationen zum Saisonabschluss der Karlsruher Meisterkonzerte am Freitag, den 26. Mai, gegeben. Dort wird unter anderem das Werk "Bilder einer Ausstellung" von Mussorgski aufgeführt werden, interpretiert von einem israelischen Virtuosen.