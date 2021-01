vor 1 Stunde Karlsruhe-Grötzingen Nach angekündigter Explosion: 13-Jähriger in Heim leicht verletzt

Eine Explosion in einer Heimeinrichtung in Grötzingen führte am Montagabend ein 16-jähriger Heimbewohner herbei, bei der ein 13-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 16 Jahre alte Beschuldigte gegen 21.20 Uhr gemeinsam mit vier weiteren minderjährigen Heimbewohner in einem Zimmer auf.