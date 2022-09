Aberdeenshire vor 1 Stunde

Nach 70 Jahren Regentschaft: Queen Elisabeth II ist tot

Königin Elisabeth II sah viele Epochen mit eigenen Augen, die in den Geschichtsbüchern Europas und der Welt verewigt wurden. Von der Nachkriegsära bis in die Moderne repräsentierte die Monarchin das Vereinigte Königreich und erlebte alle Höhen und Tiefen. Nun verstarb sie am vergangenen Abend.