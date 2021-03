vor 1 Stunde Malsch Mutmaßliche Brandstiftung: Hausbrand in Malsch sorgt für Großeinsatz der Rettungskräfte

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen waren am Dienstagabend beim Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in Malsch in der Straße "Am Federbach" zu verzeichnen, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei vorsätzlich gelegt wurde.