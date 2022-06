Karlsruhe vor 36 Minuten

Musikalische Klänge in der Karlsruher Innenstadt: "Karlsruhe klingt - music to go" findet zum 10. Mal statt

Am 9. Juli findet zum zehnten Mal die Aktion "Karlsruhe klingt - music to go", statt. Veranstaltet wird das Event von der Hochschule für Musik Karlsruhe zusammen mit der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), die in einer Pressemitteilung erste Einblicke in das Programm gaben, welches am Samstag an verschiedenen Orten der Karlsruher Innenstadt zu hören sein wird. Die Schirmherrschaft übernimmt der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup.