Der Schlagerstar Nino de Angelo ist 2023 wieder einmal auf Tour. Diese führt das Schlagerurgestein durch ganz Deutschland - von Stuttgart bis nach Berlin. Der 59-jährige ist zwar immer wieder bei verschiedenen Events der Schlager-Szene mit dabei, bei seiner Tour steht er diesmal aber allein im Fokus. Entsprechend auch der Titel der neuen Nino de Angelo Tour 2023: Nino de Angelo - Live mit Band.

Wo finden die Konzerte statt? Wie viel kosten die Tickets? Und in welchem Zeitraum genau tritt der Schlagerstar auf? Die Antworten darauf erfahren Sie hier.

Start der Nino de Angelo Tour 2023: Wann war das erste Konzert?

Für Schlager-Fans ist der Sommer eigentlich immer Hochsaison. Sowohl im Urlaub auf Mallorca als auch in der Heimat bei diversen Schlager-Festen gibt es die gesamte warme Jahreszeit über ein reichliches Konzert-Angebot. Nachdem die Saison vorüber ist, muss allerdings nicht plötzlich auf Schlager verzichtet werden. Denn bis Mitte Oktober geht Nino de Angelo dieses Jahr auf Tour. "Nino de Angelo - Live mit Band" tourt vom 30. September bis zum 15. Oktober durch Deutschland und sorgt so dafür, dass kein Mangel an Schlager-Konzerten aufkommt.

Tickets für die Nino de Angelo Tour 2023

Die Preise der Tickets für die Nino de Angelo Tour 2023 sind sehr uneinheitlich. Das ist auf die völlig verschiedenen Locations zurückzuführen, in denen der Schlagerstar auftritt. Entsprechend groß ist die Preisspanne zwischen dem günstigsten und dem teuersten Ticket für "Nino de Angelo - Live mit Band". Am günstigsten konnten Fans das Konzert in Stuttgart besuchen, dort waren Tickets bereits ab 44,90 Euro verfügbar. Am teuersten ist Magdeburg: Dort kostet selbst das günstigste Ticket bereits über 62 Euro. Erwerben können Sie die Tickets bei Reservix oder auch über Eventim.

Termine der Nino de Angelo Tour 2023: Wo finden die Konzerte statt?

Auch wenn die Nino de Angelo Tour 2023 mit einer Dauer von nur rund zwei Wochen verhältnismäßig kurz ist, heißt das nicht, dass sie nicht in ganz Deutschland stattfindet. Von der Hauptstadt Berlin bis in den Südwesten des Landes reichen die Locations der Auftritte des Sängers. Dabei tritt er in Baden-Württemberg nicht nur in der Landeshauptstadt Stuttgart, sondern auch in Karlsruhe auf. Dabei handelt es sich quasi um ein Heimspiel für ihn, denn der Schlagerstar hat Karlsruher Wurzeln.

Das sind alle Termine und Orte der Nino de Angelo Tour 2023 inklusive einer Übersicht über die Ticket-Preise: