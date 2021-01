vor 1 Stunde Karlsruhe Müll-Probleme? Stadt Karlsruhe will entfallenen Leerungen "schnellstmöglich" nachholen

Die Mülltonne in den vergangenen Tagen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt, aber geleert hat diese niemand? Einige Karlsruher dürften etwas verdutzt in ihre Mülltonne geschaut haben, in einigen Stadtteilen gab es nämlich Probleme bei der Entsorgung. Die unfreiwillig entfallene Leerung soll aber bald nachgeholt werden.