Bereits zum 45. Mal veranstalten der Bürgerverein Mühlburg und das Marktamt der Stadt Karlsruhe das traditionelle Fest. "Wir freuen uns sehr darauf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", sagt Festwirt Andreas Ludwig. Bereits seit über einem Jahr arbeite man bereits am Programm. "Es wird eine bombastische Jubiläums-Kerwe" ist sich Ludwig sicher.

Fassanstich und Schlager zum Kerwe-Start

Neben dem Kerwe-Jubiläum werden außerdem 775 Jahre Mühlburg und 125 Jahre Bürgerverein Mühlburg gefeiert. Aus diesem Anlass beginnt die diesjährige Jubiläums-Kerwe bereits donnerstags.

Oberbürgermeister Frank Mentrup eröffnet per Fassanstich die Jubiläums-Kerwe | Bild: Stadt Karlsruhe, Monika Müller-Gmelin

Offizieller Beginn ist um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup. Anschließend sorgen Gunzi Heil und das Schlagerduo Anita und Alexandra Hofmann für ausgelassene Stimmung im Festzelt.

Senioren-Nachmittag am Kerwe-Freitag

Am Kerwefreitag findet ab 14 Uhr der Senioren-Nachmittag mit musikalischer Begleitung von Hanspeter Frey statt. "Der Bürgerverein lädt außerdem zu kostenlosem Kaffee und Kuchen ein", verraten die Veranstalter.

Flyer der Jubiläums-Kerwe Mühlburg | Bild: Thomas Riedel

Ab 19 Uhr beginne dann der Kerwe-Abend, der vom Bläserorchester St. Peter und Paul und der historischen Bürgerwehr Karlsruhe eröffnet wird. Gaudi Harry bringe anschließend mit den neusten Schlagerhits Stimmung ins Festzelt.

Krämermarkt am Kerwe-Samstag

Auf dem Basketballplatz starte um 9 Uhr der Krämermarkt. Wer bei sich Zuhause noch ein paar "Schätze" findet und diese dabei zu Geld machen möchte, kann laut Veranstaltern einfach spontan vorbeikommen beziehungsweise sich per Mail an mfmobil@aol.com wenden oder telefonisch unter 0179-2315064 melden.

Ab 14.30 Uhr finde dann das beliebte Preisausschreiben des Bürgervereins statt und ab 19 Uhr rockt Cherrylane das Festzelt.

Ökumenischer Gottesdienst, Schlagerhits, Kinderlieder und Verkaufsoffener Sonntag

Am Kerwe-Sonntag findet, findet laut Programm um 10.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst und im Anschluss der Frühschoppen mit dem Bläserchor St. Peter und Paul statt.

Um 15 Uhr soll dann die große Kinder-und Familienparty mit Schlagerstar und Entertainer Markus Becker steigen. Und auch für die kleinen Gäste sei für beste Unterhaltung gesorgt. So trete das "rote Pferd" auf und performe die neusten Kinderhits. Abends sorge Harrycane mit Rock & Popsongs ab 18.30 Uhr für Stimmung. Der Eintritt ist wie bei allen Kerwe-Veranstaltungen frei.

Bild: Thomas Riedel

Am Sonntag findet außerdem von 13 bis 18 Uhr der Verkaufsoffene Sonntag in Mühlburg statt. "Wir sperren dafür die kleine Rheinstraße ab der Marktstraße", teilt Massimo Ferrini vom Bürgerverein mit. "Mit Frau Gärtner können die Gäste aber per Motorkutsche kostenlos von der Kerwe zur Rheinstraße und zurück fahren", so Ferrini weiter.

Ergänzt werden die Feierlichkeiten auf dem Kerweplatz durch einen Vergnügungspark bestehend aus Autoscooter, Kinderkarussell, Verlosung, Angelspiel und Süßwaren.

Abschluss mit Schlachtplatte am Kerwe-Montag

Ab 12 Uhr wird es "Metzger Wirts` große Kerwe-Schlachtplatte" geben. Für musikalische Begleitung ist dabei mit der Schlagerband Mosaik gesorgt.

Andreas Ludwig, der Retter der Mühlburger Kerwe | Bild: Thomas Riedel

"Ich hoffe einfach, dass die Mühlburger anschließend sagen werden: "Wow, das war richtig toll. Das hat es gebracht", sagt Ferrini.

Insgesamt rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit hohen Besucherzahlen. "Nach dem letztjährigen Erfolg gehe ich davon aus, dass das Zelt voll wird und wir am Tag über tausend Besucher haben", prognostiziert Ludwig abschließend.