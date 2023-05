"Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe ist am Freitagmorgen um 9.20 zu einem Verkehrsunfall in der Rittnerstraße zwischen Durlach und dem Thomashof alarmiert worden. Gemeldet war ein verunglückter Motorradfahrer in einer Böschung neben der Straße", teilt der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Hendrik Hettinger gegenüber der Redaktion mit.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte den Motorradfahrer ansprechbar im Straßengraben vorgefunden. Im weiteren Verlauf wurde der Fahrer vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Graben gerettet. "Anschließend wurde der Mann in ein örtliches Krankenhaus gebracht", so Hettinger weiter.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die K9654 war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt gewesen.

Wie es genau zu dem Unfall kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.