vor 5 Stunden Dobel Vergiftete Schlittenhunde? Körper sollen in Karlsruhe untersucht werden

Die Körper von zwölf möglicherweise vergifteten Schlittenhunden sind zur Untersuchung nach Karlsruhe gebracht worden. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt sei beauftragt, der Todesursache auf den Grund zu gehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Die Tierleichen waren am Dienstag auf einem Grundstück in Dobel im Landkreis Calw ausgegraben worden.