Karlsruhe vor 27 Minuten

Möbel vermisst? Autofahrer stößt auf Südtangente mit verlorener Couch zusammen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Südtangente Karlsruhe sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Offenbar sei es am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr zu einem sonderbaren Zusammenstoß gekommen, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse erklärt.