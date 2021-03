vor 7 Stunden Stuttgart Mix aus Sonne, Wolken und Regen am Wochenende

Ein Mix aus Sonne, Wolken und ein wenig Regen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg am Wochenende. Am Freitagnachmittag werde die Sonne hinter immer dichteren Wolken verschwinden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Stuttgart mit. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen in weiten Teilen des Landes Regen, der in den höchsten Lagen in Schnee übergehen soll.