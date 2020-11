vor 1 Stunde Karlsruhe Mit Schwert verfolgt: Psychisch beeinträchtigte Frau bedroht Kinder

Am Montag, gegen 17.35 Uhr, wurden in der Karlsruher Sudentenstraße drei Jungen im Alter von elf bis zwölf Jahren von einer 54-jährige Frau mit einem Schwert bedroht. In der Folge rannte die Aggressorin noch den panisch flüchtenden Kindern ein Stück weit hinterher. Schließlich erstatteten die besorgten Eltern Anzeige bei der Polizei. Die Frau wurde nach ihrer Verhaftung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.