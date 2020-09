vor 26 Minuten Karlsruhe Mit Schusswaffe bedroht: Polizei sucht nach Zeugen

Am Montag, den 21 . September, um 17.25 Uhr, wurde ein 33-jähriger Reisender in der S33 von einem Mann mit Schusswaffe bedroht. Die Tat ereignete sich während der Fahrt von Karlsdorf in Richtung Bruchsal. Der Täter konnte flüchten als er am Bahnhof Bruchsal ausstieg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.