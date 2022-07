Karlsruhe vor 1 Stunde

Mit Pistole bewaffnet: Unbekannter überfällt Wettbüro in Karlsruhe und entkommt mit 6.500 Euro

Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend ein Wettbüro in der Bahnhofstraße in Karlsruhe überfallen und Bargeld erbeutet.