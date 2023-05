Karlsruhe vor 46 Minuten

Mit Messer bewaffnet: 61-Jähriger körperlich angegangen

Nach Angaben der Polizei wurde am Dienstagabend, 30. Mai gegen 18.50 Uhr ein 61-Jähriger in der Otto-Wels-Straße in Oberreut von einem bislang unbekannten jungen Mann zunächst bedroht und schließlich körperlich angegangen.