von (pm/jeg)

Die Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Bereitschaft Durlach bittet gemeinsam mit dem DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen gGmbH um Blutspenden.

"Als kleines Dankeschön warten auf die Spender Lunchpakete sowie ein Brotgutschein der Bäckerei Nussbaumer und eine exklusive DRK-Trinkflasche aus Glas", erklärt das DRK Durlach.

Gebraucht werden die Blutkonserven für Unfälle, Operationen und akute Erkrankungen, welche auch während der Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel keine Auszeit nehmen. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, der kann am 3. Januar in Durlach zur Spende kommen:

Dienstag, 3. Januar 2023

von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Weiherhofhalle, Im Weiherhof 1

76227 Karlsruhe/Durlach

Hier der Link zur Anmeldung: https://terminreservierung.blutspende.de/m/durlach-weiherhofhalle

Wer spontan zur Spende vorbeikomme, der könne auch direkt vor Ort noch einen Termin bekommen, meinen die Veranstalter.