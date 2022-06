Karlsruhe vor 48 Minuten

Mit geklautem Feuerlöscher: Betrunkener Jugendlicher besprüht fahrende Autos

Ein 17 Jahre alter junger Mann besprühte in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich mehrere vorbeifahrende Autos mit einem Feuerlöscher in Karlsruhe. Laut Polizeiangaben war ein Autofahrer auf der Kaiserallee unterwegs, als er in Höhe der Haltestelle Mühlburger Tor plötzlich abbremsen musste, weil die Sicht aus seiner Windschutzscheibe durch den Löschschaum behindert war.