"Fahrgäste des KVV können an diesem Tag bei freiem Eintritt in vier Karlsruher Freibädern ins erfrischende Nass eintauchen, ihre Bahnen ziehen und jede Menge Badespaß erleben. Eine tagesaktuell gültige Fahrkarte des KVV wird dort zur Eintrittskarte für den Gratis-Badespaß", so der KVV und die Bäder in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

So geht's

Einfach am Eingang des jeweiligen Freibades beim KVV-Infopersonal eine tagesaktuelle Fahrkarte des KVV vorzeigen ─ egal, ob Einzelfahrschein oder Abo-Ticket, ob aus dem Fahrkarten-Automaten oder auf dem Smartphone.

Bild: Thomas Riedel

Das Angebot gilt für sämtliche Fahrkarten aus dem Sortiment des KVV. Auch ein beim KVV gekauftes Deutsch-landticket oder JugendticketBW ermöglichen einen freien Eintritt.

Die Gratis-Abkühlung gibt es am 14. Juli in diesen Freibädern: