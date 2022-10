von (pol/cak)

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilulung erklärt, war eine Gruppe Jugendlicher am frühen Samstagabend im Bereich des Europaplatzes unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus der Gruppe mehrfach Knallkörper in Richtung der Fußgängerzone geworfen, weshalb ein 46-jähriger Passant die jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach.

Böller direkt vor Füße geworfen

"Während des Gesprächs entzündete eine der Personen abermals einen Knallkörper und warf diesen direkt vor die Füße des 46-Jährigen. Im weiteren Verlauf des folgenden Streitgesprächs ging der Jugendliche in aggressiver Art und Weise auf den Mann zu, weshalb ein weiterer Passant schlichtend eingreifen wollte", heißt es in der Mitteilung.

Der Jugendliche nahm dies zum Anlass, auf den 40-Jährigen zuzugehen und diesen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Der Tatverdächtige sowie seine Begleiter flüchteten im Anschluss. Die weiteren Ermittlungen werden durch Ermittler vom Haus des Jugendrechts geführt.