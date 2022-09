von (pol/cak)

"Zeugen gaben an, dass der 20-Jährige in der auf 30 km/h begrenzten Rheinstraße auf seinem Hin- und Rückweg bis zu dem Unfall zeitweilig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h unterwegs gewesen sein soll. Mindestens genauso wie den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro dürfte den jungen Fahrer wohl die Beschlagnahme seines Führerscheins ärgern, zumal er sich noch in der Probezeit befand. Er hat eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu erwarten", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Über mögliche Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.