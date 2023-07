Karlsruhe vor 1 Stunde

Mit 1,6 Promille auf der A5: 27-Jährige baut Unfall und überschlägt sich zweifach

Eine 27-jährige Autofahrerin verlor am Samstag, 1. Juli, gegen 2 Uhr auf der A5 die Kontrolle über ihr Auto, so dass sie einen Verkehrsunfall verursachte. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und an ihrem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wie sich herausstellte, war die Frau mit 1,6 Promille unterwegs.