von (pol/cak)

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, kam der Mann alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Straßenschild und zwei Bäumen, er wurde leicht verletzt. "Im Anschluss flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und konnte wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten in einem Straßengraben vorgefunden werden. Wie ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest aufzeigte, hatte der 36-Jährige über 0,5 Promille intus. Der Mann wurde aufgrund seiner Veletzungen in ein Krankenhaus verbracht", so die Polizei weiter.