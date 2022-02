vor 1 Stunde Karlsruhe "MirKönneNetNixMache": So wollen die Karlsruher Narren Corona trotzen und Fasching feiern

Die Karlsruher Narren des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF) werden am Samstag, 12. Februar, den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in einen Narrenbaum verwandeln. Um 11.11 Uhr soll ein kleines Programm starten. Wie im letzten Jahr halten sich die Narren an das Motto "MirKönneNetNixMache."