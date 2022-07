Stuttgart vor 15 Stunden

Impfung gegen Affenpocken beginnt im Südwesten

Die Impfungen gegen Affenpocken können in Baden-Württemberg losgehen. Noch in dieser Woche würden die 2.980 Impfdosen des Bundes an die Apotheken der Unikliniken ausgeliefert, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Dann könnten Praxen, die vor allem Menschen mit HIV behandeln, Impfdosen dort abrufen.