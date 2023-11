Auch der Busfahrer sei unter den Verletzten, hieß es. Sonst gehe die Polizei nach ersten Erkenntnissen hauptsächlich von Schulkindern aus, die am Mittag auf dem Nachhauseweg waren. Mit dem Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 36 Menschen sollen sich in dem Bus befunden haben.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montagmittag vor Ort. Auch eine Betreuungsstelle für Eltern und Kinder wurde laut Polizei eingerichtet.