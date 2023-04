Karlsruhe vor 1 Stunde

Mies geparkt: Straßenbahn bleibt an Mercedes-Benz hängen

Eine Straßenbahn fuhr am Dienstagabend in ein (schlecht) geparktes Auto. Das Auto der Marke Mercedes-Benz wurde auf der Kriegsstraße in einer Parklücke abgestellt - allerdings nicht gut genug. Verhängnisvoll für eine vorbeifahrende Bahn.